Vercelli: una mamma e il figlio di otto anni investiti, gravi in ospedale

VERCELLI – Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita la donna di 43 anni e il figlio di 8 che, nel pomeriggio di ieri, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Secondo quanto si apprende, i due sono stati investiti mentre stavano attraversando la strada in corso Italia. L’incidente forse a causa della scarsa visibilità. Ad avere la peggio sarebbe stata la 43enne, le cui condizioni sono più gravi. I due pedoni sono stati subito soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.

