Guida in stato di ebbrezza e controlli antidroga: arresti, denunce e segnalazioni nella zona di Ivrea

IVREA – Nei giorni scorsi, una serie di operazioni effettuate dai carabinieri nell’area di Ivrea hanno portato ad un arresto, alla denuncia di due persone e alla segnalazione di altre otto alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.

L’arresto e le denunce

Lo scorso 18 dicembre, infatti, un uomo di 29 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di otto grammi di crack già suddivisi in porzioni e pronti per essere smerciati. Le denunce, invece, sono state emesse il 21 dicembre, durante un controllo straordinario del territorio, nei confronti di un uomo di 46 anni, per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza” e di un 25enne per “guida in stato di ebbrezza“.

