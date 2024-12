TORINO – In trasferta la Juventus sorpassa 2-1 il Monza. Sblocca la partita McKennie per la Juve con un gol di testa al 14′; pareggia Birindelli al 22′ per il Monza. Lo juventino González riporta avanti i bianconeri al 39′ e sul 2-1 si chiude il primo tempo. Nulla da segnalare nella ripresa.

