Cinema e serie TV girate a Palazzo Civico a Torino, ora un tour li racconta

TORINO – È stato presentato questa mattina, nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico, il progetto “Palazzo Civico ON SCREEN”, un nuovo tour guidato che intreccia storia, arte e il legame unico del Palazzo di Città con il mondo del cinema e delle serie TV. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Film Commission Torino Piemonte e Turismo Torino e Provincia, rappresenta un’opportunità unica per scoprire i tesori storici e artistici di uno dei simboli della città attraverso un’inedita prospettiva cinematografica.

Un viaggio tra arte e cinema

A partire da sabato 25 gennaio 2025, il tour si svolgerà ogni quarto sabato del mese alle ore 10:30, con prenotazione obbligatoria sul sito di Turismo Torino e Provincia. La visita, della durata di un’ora e mezza, porterà i partecipanti a esplorare gli spazi più iconici del Palazzo Civico, dove saranno installati sei totem multimediali mobili che guideranno i visitatori tra Cortile d’Onore, Scalone Monumentale e le principali sale storiche.

Ogni totem sarà corredato di immagini iconiche, QR code interattivi e clip video delle scene girate in quei luoghi, oltre a interviste esclusive a registi, attori e professionisti del set.

Ad esempio, nella suggestiva Sala Rossa, i visitatori potranno immergersi nella celebre scena dell’interrogatorio a Giulio Andreotti tratta dal film “Il Divo” di Paolo Sorrentino (2008), girata proprio in questo spazio. Nel Cortile d’Onore, invece, due totem racconteranno le riprese di film come “Dopo mezzanotte” (2003) di Davide Ferrario e “La donna della domenica” (2010) di Giulio Base, con immagini che celebrano anche la piazza antistante il Palazzo.

Il percorso include inoltre altre location d’eccezione, come il Loggiato, la Sala dei Marmi e lo Scalone Monumentale, che hanno ospitato produzioni di successo, tra cui il film “Benvenuto Presidente!” (2013) di Riccardo Milani e la seconda stagione della serie Netflix “La legge di Lidia Poët” (2024).

L’iniziativa prevede anche appuntamenti speciali con la partecipazione di ospiti d’eccezione, come registi e attori che hanno contribuito a rendere celebre il Palazzo sul grande e piccolo schermo. Inoltre, ai visitatori verranno distribuite cartoline dal design pop, raffiguranti immagini tratte dai film girati a Palazzo Civico. Attraverso i QR code stampati sulle cartoline, sarà possibile accedere a un sito dedicato al progetto e approfondire i dettagli del tour.

Cinema e cultura per valorizzare Torino

I titoli selezionati per il percorso sono stati scelti non solo per il loro successo di pubblico e critica, ma anche per la qualità artistica e la presenza di cast prestigiosi, dimostrando come Palazzo Civico e Piazza Palazzo di Città abbiano avuto un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio culturale torinese attraverso il cinema e le serie TV.

Con “Palazzo Civico ON SCREEN”, Torino aggiunge un nuovo tassello al suo ruolo di città del cinema, regalando ai visitatori un’esperienza che unisce storia, arte e spettacolo in un connubio perfetto. Non resta che segnare la data in agenda: il primo tour parte il 25 gennaio 2025.

I film girati a palazzo Civico a Torino

Caccia al tesoro (2017), di Carlo Vanzina – Cortile d’Onore / Sala dei Marmi

Dopo mezzanotte (2003), di Davide Ferrario – Cortile d’Onore

La donna della domenica (2010), di Giulio Base – Cortile d’Onore

Il divo (2008), di Paolo Sorrentino – Sala Rossa

Il giorno più bello (2022), di Andrea Zalone – Sala dei Marmi

Benvenuto Presidente! (2013), di Riccardo Milani – Loggiato e Sala dei Marmi

La legge di Lidia Poët (2024), di Matteo Rovere e altri – Cortile d’Onore / Scalone Monumentale

La bella estate (2023), di Laura Luchetti – Cortile d’Onore

Vincere (2008), di Marco Bellocchio – Cortile d’Onor

