In via Arquata a Torino è stato recuperato un altro alloggio occupato abusivamente

TORINO – Nella giornata di ieri è stato completato, da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, il recupero di un alloggio occupato abusivamente nel quartiere di via Arquata a Torino, nelle vicinanze della sede Atc di corso Dante 14.

L’intervento, condotto dai tecnici dell’Agenzia, con il supporto della polizia locale di Torino, ha permesso di liberare l’alloggio, occupato senza titolo dal 2020, ristabilendo le condizioni di legalità e rendendolo nuovamente disponibile per l’assegnazione.

“Il recupero di questo alloggio – ha dichiarato il presidente Emilio Bolla – è un risultato importante per riaffermare il rispetto delle regole e garantire i diritti di chi è in attesa di una casa popolare. Ringrazio i tecnici dell’Atc per il loro intervento e la Polizia Locale per il supporto operativo”.

Dall’inizio dell’anno gli alloggi recuperati sono stati 67, di cui 62 a Torino (il numero sale a un centinaio di alloggi se si considerano anche le occupazioni o i tentativi di occupazione da parte di nuclei non censiti con notizia di reato). Mentre gli alloggi ancora occupati nell’intero patrimonio gestito da Atc sono 165, di cui 155 a Torino.

