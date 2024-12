Quando si gioca e dove vedere la Supercoppa Italiana in tv

TORINO – L’anno nuovo per il calcio italiano si apre con la Supercoppa Italiana. Juventus, Inter, Atalanta e Milan si sfideranno per conquistare il trofeo che dall’anno scorso si assegna con semifinali e finale. Vediamo quando si gioca la Supercoppa italiana 2025 e dove è possibile vedere le partite in tv.

Appuntamento in Arabia Saudita nella prima settimana del nuovo anno. Si comincia con Inter-Atalanta giovedì 2 gennaio alle ore 20 italiane. Stessa ora il giorno successivo, venerdì 3 gennaio, per l’altra semifinale, quella tra Juventus e Milan. Per la finale bisognerà invece attendere l’Epifania. Le due squadre vincitrici si giocheranno la Supercoppa Italiana il 6 gennaio alle 20.

La Supercoppa è esclusiva Mediaset, quindi tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Canale 5 in chiaro e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

