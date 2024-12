Torino sommersa dalle acque per il riscaldamento globale, come la vede l’AI

TORINO – Tra le conseguenze del riscaldamento globale, lo sapete, una delle più evidenti è lo scioglimento dei ghiacciai (anche dei ghiacci artici) ed il conseguente innalzamento del livello del mare. Una situazione che è già grave ed ha portato negli ultimi decenni alla scomparsa di interi minuscoli arcipelaghi. Emblematico, a proposito è il caso di uno Stato che sta scomparendo, si tratta di Tuvalu, nel Pacifico.

Torino, l’abbiamo visto pochi giorni fa, è una delle città che più al mondo sta subendo il riscaldamento globale. Addirittura è la terza città al mondo per numero di giorni sotto zero persi negli ultimi dieci anni. Una situazione già drammatica, che potrebbe continuare a peggiorare se non verranno prese misure drastiche di contenimento delle emissioni, misure ben più serie di quelle applicate e decise finora.

Abbiamo così provato ad ipotizzare come sarebbe una Torino sommersa dalle acque e per farlo ci siamo fatti aiutare dall’Intelligenza Artificiale. Quello che vedete in questa breve fotogallery è il risultato, decisamente impressionante.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese