Accoltellato a gamba, collo e schiena: 54enne salvato da una pattuglia dei carabinieri a Torino

TORINO – Tre coltellate, inferte a gamba, collo e schiena a un 54enne incensurato intorno alle 21 di ieri tra piazza Baldissera e via Stradella a Torino. Per fortuna una pattuglia dei carabinieri era in zona e ha subito soccorso l’uomo bloccando l’emorragia alla gamba con una sciarpa prestata da un passante.

La violenza è scaturita in seguito a un diverbio, anche se i militari non escludono un regolamento di conti per questioni di droga.

Il 54enne è stato poi stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Per gli aggressori, dati alla fuga, la probabile accusa di tentato omicidio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese