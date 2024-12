Ecco quali cibi si possono dare a cani e gatti per festeggiare Natale e Capodanno

TORINO – Le vacanze di Natale sono cominciate e la tradizione vuole che si festeggi con lauti banchetti. Pranzi e cene ricchi di cibo e dolci per quello che è probabilmente il periodo dell’anno in cui più ci si lascia andare dal punto di vista culinario. Capita così che anche cani e gatti, i nostri amici a quattro zampe, siano sollecitati a mangiare di più e a partecipare alle laute libagioni di famiglia.

Bisogna però sempre fare attenzione a cosa possono e non possono mangiare cani e gatti. Anche nel giorno di festa, se è giusto farli partecipare al momento di condivisione, è fondamentale fare estrema attenzione ai cibi che gli proponiamo.

Ecco quindi che AIDAA ha stilato una lista di cibi da dare e non dare agli amici animali durante le feste natalizie.

Cosa non fare e quali cibi non possono mangiare cani e gatti

1) non mettere mai in nessun caso gli avanzi del cibo nella ciotola di cane e gatto

2) evitare accuratamente di dare agli animali le ossa in particolare se si tratta di ossa sottili che possono essere ingoiate creare diversi problemi in caso si conficchino in gola o nello stomaco

3) mai dare cibo fritto o che contenga sughi o salse;

4) mai dare cibo contenente cipolla: è letale per loro

5) Non aumentare troppo la dose delle calorie quotidiane rispetto agli altri giorni dell’anno, specialmente se gli animali fanno vita sedentaria

6) Evitare assolutamente di dare la cioccolata o dolci contenenti cioccolato a cani e gatti in quanto sono per loro velenosi

Cosa fare e quali cibi possono mangiare cani e gatti

1) se proprio i vostri animali non ce la fanno a stare a guardare, si può provare a dar loro frutta che non fa male e che spesso contrariamente a quanto si pensa è molto gradita dagli amici a quattro zampe

2) tenere a disposizione qualche biscotto per cani o gatti ipocalorici o naturali e qualche crocchetta da dare extra agli amici a quattro zampe

3) se qualcuno volesse cucinare del cibo per il proprio animale, in particolare carne, si consiglia di usare assolutamente carne di alta qualità, magra e da cuocere al vapore.

(Immagine creata con Intelligenza Artificiale)

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese