Valditara ritira la querela contro Lagioia che commenta: la mia era, e resta, una critica al suo operato

TORINO – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato di voler ritirare la querela contro l’ex direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia. “La mia era, e resta, – scrive Lagioia – una critica al suo operato, non un’offesa personale. Mi fa piacere che il Ministro accolga queste mie dichiarazioni. Ho scritto che mi dispiace se si è sentito insultato. Non ho invece mai scritto che ritengo di aver abusato della mia libertà d’opinione costituzionalmente garantita e che di questo chiedo scusa. In un’epoca di scontri furibondi ho cercato la via del confronto”.

“Il dissenso -prosegue lo scrittore – è una fondamentale garanzia del gioco democratico, il suo legittimo esercizio è bene si svolga fuori dalle aule di tribunale. Proprio la gestione del dissenso è una delle prove di maturità su cui questo governo fatica. Lo dimostra il caso di tanti scrittori, intellettuali, giornalisti, liberi cittadini contro cui è stata intentata un’azione legale. L’auspicio è che qualcosa cambi”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese