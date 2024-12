L’ex direttore del Salone del Libro di Torino Lagioia querelato per diffamazione dal ministro Valditara

TORINO – L’ex direttore del Salone del libro di Torino Nicola Lagioia è stato querelato per diffamazione dal ministro della pubblica istruzione Giuseppe Valditara.

Al centro della vicenda c’è un twitt in cui il ministro della Lega (nonchè docente di diritto romano e diritti dell’antichità a UniTo) aveva scritto: “Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell’apprendimento della lingua e della cultura italiana e se non vivranno in comunità separate.”

Alcuni giorni dopo lo scrittore de “La città dei vivi” e “La ferocia” aveva commentato il post in una trasmissione televisiva, suggerendo che a Valditara per primo fosse sottoposto il test di italiano per stranieri. Questo l’annuncio di Lagioia in cui spiega la vicenda:

