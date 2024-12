Incidente stradale tra Scopello e Valmaggia: si scontrano due auto, feriti in ospedale

VALSESIA – Brutto incidente stradale nel pomeriggio di Natale sulla provinciale 299 tra Scopello e Valmaggia, frazione di Varallo.

Secondo quanto si apprende, si sono scontrate due automobili. Una delle due, a causa dell’impatto, si è ribaltata rimanendo su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo, per la messa in sicurezza del mezzo capovolto, e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure agli occupanti, poi trasportati in ospedale.

Presenti anche i carabinieri di Borgosesia per i rilievi e le indagini del caso.

