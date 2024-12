Volley femminile, derby piemontesi del “Boxing Day”: vincono Novara e Chieri

PIEMONTE – Nei due derby piemontesi del “Boxing Day” della serie A1 di Volley femminile vincono le due favorite Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 rispettivamente contro Wash4Green Pinerolo e Honda Olivero Cuneo.

Novara vince in rimonta, con Pinerolo che si prende il primo set, ma perde il match al quarto (29-27, 19-25, 18-25, 23-25). La Igor Gorgonzola mantiene così la sua terza posizione in classifica davanti a Milano che però ha una partita in meno. Pinerolo è al nono posto con 15 punti e una partita in meno.

La Honda Olivero Cuneo cede 1-3 nel derby esterno contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: non basta un ottimo secondo parziale alle Gatte, che cedono alla distanza (25-18, 19-25, 25-19, 25-20). Cuneo non sembra riuscire a sbloccarsi e rimane all’ultimo e 14esimo posto in classifica. Chieri è al settimo posto con 23 punti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese