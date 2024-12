Al Bicerin la tradizione dell’Epifania: si apre il giandujotto da 10 kg

TORINO – Torna la tradizione dell’Epifania al Caffè Al Bicerin di Torino che lunedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 15.00, offrirà alla cittadinanza un gianduiotto gigante da 10 chili. Saranno anche presenti le maschere Gianduja e Giacometta della Famija Turinèisa.

Il Caffè Al Bicerin, uno dei caffè storici di Torino, quest’anno compie 262 anni. Un traguardo straordinario per il locale, affacciato su Piazza della Consolata che conserva intatto il suo fascino con un’atmosfera ed un’accoglienza tipica delle cioccolaterie ottocentesche.

La nascita del bicerin

Il bicerin, la storica bevanda torinese, composta da cioccolata, caffè e crema di latte, è nata proprio in questo caffè che ne porta il nome e ne conserva gelosamente la ricetta originale, tramandata di generazione in generazione in grande riservatezza.

Al Bicerin nella sua lunga storia è stato punto di riferimento di grandi personalità: da Cavour a Soldati, da Pina Bausch a Susan Sarandon, da Merz alla Famiglia Agnelli alla regina Maria Josè e Umberto II, solo per citarne alcuni.

Umberto Eco ha ambientato alcune pagine del famoso romanzo “Il Cimitero di Praga” proprio nello storico locale torinese.

