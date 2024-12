Truffata la Croce Rossa di Beinasco, sottratti 24 mila euro di carburante: arrestato 21enne

BEINASCO – Brutto colpo per la Croce Rossa di Beinasco. Stando a quanto si apprende, ha subito un furto di oltre 20.000 euro tramite la clonazione di carte carburante.

Il colpevole sarebbe un ragazzo di 21 anni, tratto in arresto per frode nella notte tra il 22 e il 23 dicembre dai carabinieri della locale caserma, proprio mentre utilizzava 10 carte clonate a un distributore, dopo aver sottratto 2.200 litri di carburante.

In particolare, due carabinieri fuori servizio lo hanno notato mentre, fermo ad un distributore di strada Torino, stava riempiendo il serbatoio di un Fiat Ducato armeggiando con le carte.

Il materiale sequestrato, incluso il carburante e le attrezzature per la frode, è stato affidato a un deposito autorizzato di Orbassano in attesa della restituzione agli aventi diritto. La Croce Rossa di Beinasco, ha fatto sapere il presidente Claudio Stampini, ha presentato una denuncia. La speranza è riavere parte di quanto sottratto a una organizzazione che gestisce 430 volontari e 26 mezzi per servizi alla comunità.

