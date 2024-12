“I fuochi d’artificio fateli a letto”, la campagna conto i botti di LNDC Animal Protection

MILANO – Si avvicina il periodo dell’anno che in tanti aspettano con trepidazione perché è un momento di gioia e di festa. Sono tante le cose che caratterizzano in maniera festosa il periodo di Natale e Capodanno: le luci colorate che rallegrano le nostre case e le nostre città, le musiche gioiose che ci fanno compagnia, l’eterna diatriba tra panettone e pandoro, i regali da scartare, le vacanze da scuola e dal lavoro.

C’è però un’usanza tipica di questo periodo dell’anno che non è così allegra come sembra: i botti e i fuochi d’artificio. Già in questi giorni si iniziano a sentire in alcune strade spari di botti e petardi, che culmineranno nella notte di Capodanno. Una tradizione che purtroppo però ha conseguenze spesso molto gravi per tanti esseri viventi, umani e altri animali. Sono frequenti, infatti, i “bollettini di guerra” che riportano il numero di persone ferite a causa dei fuochi d’artificio a seguito dei festeggiamenti di Capodanno.

Come se non bastasse, però, questi botti sono soprattutto sempre molto traumatizzanti per tutti gli altri animali. Dai nostri amici che vivono nelle nostre case a quelli selvatici, che ancora più dei primi sono disorientati da ciò che accade intorno a loro. Per questo, LNDC Animal Protection ha scelto di lanciare una nuova campagna per invitare tutti a evitare questa usanza e dedicarsi a cose decisamente più piacevoli e più sicure per tutti.

“Quest’anno abbiamo deciso di lanciare un messaggio diverso, forse un po’ provocatorio ma senza dubbio inattaccabile. Siamo circondati da guerre e distruzione, per questo chiediamo che almeno il Natale e il Capodanno siano momenti di pace e tranquillità per tutti. I botti ricordano in modo inquietante le esplosioni delle guerre e spesso danno anche risultati quasi altrettanto fatali. Ecco perché invitiamo tutti a lasciare da parte queste usanze e a far esplodere i sensi, anziché i petardi, un po’ sulla scia del “fate l’amore, non fate la guerra” degli anni ’60. Dedichiamoci di più a ciò che è bello e sano, prendiamoci cura di noi e degli altri. Così potremo davvero dire di aver onorato le feste”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese