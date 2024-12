Derthona-Trento: una vittoria da 91-77 che profuma di riscatto

TORINO – La squadra di basket Bertram Derthona ha messo a segno un colpo sensazionale, piegando la capolista della Serie A, Trento, con un punteggio di 91-77.

I bianconeri esaltano i quasi tremila spettatori dell’impianto di casa guidando il match dall’inizio alla fine e facendo la voce grossa nella ripresa praticamente a senso unico, per un successo dal peso specifico enorme nell’ottica della qualificazione alla Final Eight di Torino a due turni dal termine del girone d’andata.

Baldasso ha segnato 17 punti, seguito da Kamagate con 16, Kuhse con 13, Weems con 12 e Vital con 10. A completare Strautins con 10 rimbalzi.

L’ottavo successo, insieme al ko casalingo di Treviso per mano di Milano, porta a 4 punti il prezioso margine di vantaggio sul nono posto di trevigiani e Sassari, all’alba delle ultime due partite prima del giro di boa con le sfide di inizio 2025 contro Napoli, in programma sabato 4 gennaio in Campania, e Scafati, con cui si chiuderà l’andata l’11 gennaio sul parquet amico.

