Il Toro non molla: rimonta spettacolare contro l’Udinese. Finisce 2-2

TORINO – In un clima carico di emozioni e ricordi, il Torino si rialza dal baratro grazie a una reazione d’orgoglio. Dopo un avvio difficile contro l’Udinese, in cui il Toro si trova sotto 2-0 con i gol di Touré e Lucca, i granata mostrano il loro spirito combattivo. Con il lutto al braccio in segno di rispetto per Gian Paolo Ormezzano, i giocatori si uniscono per riscrivere le sorti del match. In soli dieci minuti, Adams e Ricci ribaltano la situazione, portando il risultato sul 2-2 e regalando momenti di intensa gioia alla curva Maratona, che ha dedicato uno striscione affettuoso.

Nonostante il pareggio muova poco la classifica, il Toro rimane a quota 20 punti dopo 18 giornate, il punto conquistato ha un’importanza inestimabile per il morale della squadra, che ha dimostrato di non voler arrendersi. L’allenatore Vanoli, costretto a fare i conti con un organico rimaneggiato a causa di infortuni, ha schierato un inedito trio difensivo e una nuova coppia d’attacco, cercando di dare freschezza al suo 3-5-2.

