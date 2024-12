Un altro pareggio per la Juventus contro la Fiorentina: 2-2

TORINO – Non è bastata la doppietta di Thuram (20′ e 48′) che ha portato la Juventus in vantaggio due volte: prima Kean al 38′ e poi Sottil al 87′ per i Viola riportano alla parità all’Allianz Stadium di Torino.

Si tratta dell’undicesimo pareggio in campionato su 18 giornate per la squadra di Thiago Motta. E non è sufficiente gioire delle poche vittorie perché i punti persi stanno pesando molto. La Juventus si trova ora al sesto posto con 32 punti dietro l’avversaria di oggi, la Fiorentina che ne ha altrettanti ma con una partita in meno da giocare.

