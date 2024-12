Per il Capodanno di Torino alcune linee del trasporto pubblico varieranno il servizio: ecco quali

TORINO – Si avvicinano i festeggiamenti del nuovo anno. Nel capoluogo piemontese, piazza Castello ospiterà migliaia di persone che potranno assistere agli spettacoli in programma la sera del 31 dicembre e il pomeriggio del primo gennaio. E dopo avervi parlato nel dettaglio delle misure di sicurezza, di aree rosse e gialle, ecco anche tutte le linee del trasporto pubblico che varieranno il loro servizio.

Il trasporto pubblico durante i festeggiamenti di Capodanno

Martedì 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti e del concerto previsti in piazza Castello per il Capodanno, saranno chiuse al transito via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello) piazza Castello, Giardini Reali e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).

La metropolitana sarà in servizio dalle 7.00 fino alle 3.00 del mattino (ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle ore 2.30).

Dal tardo pomeriggio e per tutta la serata di martedì 31 dicembre varieranno il servizio le linee le linee 4 – 8 – 11 – 13N – 13 BUS – 19 – 27 – 51 – 55 – 56 – 72 – 72/ – Venaria Express.

Nel dettaglio

Linea 4. Dalle 18.00 a fine servizio.

Solo in direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linee 8. Dalle 16.00 a fine servizio.

Solo nella direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 11. Dalle 18.00 a fine servizio.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 13N. Dalle 16.00 a fine servizio. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 13 BUS. Deviata / limitata in 2 fasi.

1ª FASE. Da inizio servizio e sino alle ore 16.00.

Direzione piazza Castello: da via Pietro Micca deviata in via Bertola dove effettua limitazione di percorso presso la fermata n. 2179 – “Bertola Cap”, in comune con linea 72.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di via Bertola prosegue per via XX Settembre, via Pietro Micca, percorso normale.

2ª FASE. Dalle ore 16.00 a fine servizio.

Direzione piazza Castello: da via Cernaia deviata in piazza Solferino dove effettua capolinea provvisorio dopo via Meucci presso la fermata n. 2069, in comune con linea 14.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino effettua inversione di marcia, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 19. Dalle 16.00 a fine servizio.

Solo nella direzione corso Cadore: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27. Dalle 18.00 a fine servizio.

Solo in direzione via Anglesio: dal capolinea di via XX Settembre deviata in via Bertola, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Regio Parco, percorso normale.

Linea 51. Dalle 16.00 a fine servizio.

Solo in direzione Parcheggio Stura: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 55. Dalle 16.00 a fine servizio.

Direzione corso Farini (Torino): da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Cadorna, via Napione, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 56. Dalle 16.00 a fine servizio.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre angolo corso Casale deviata in corso Moncalieri, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 72 – 72/. Dalle 16.00 a fine servizio.

Direzione via Bertola: limitate in piazza Solferino dopo via Meucci dove effettuano i capolinea provvisori presso la fermata n. 1293 (di fronte ai capolinea delle linee 14 e 63).

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dai capolinea provvisori di piazza Solferino effettuano inversione di marcia e proseguono per via Cernaia, percorsi normali.

Linea Venaria Express. Dalle 16.00 a fine servizio.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione autostazione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Regio Parco, percorso normale.

Anche le linee notturne Night Buster saranno deviate da inizio servizio del 31 dicembre fino alle ore 3.30 del 1° gennaio:

Linea N4 Rossa.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione via delle Querce (Falchera): dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea S4 Azzurra.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, via Bava, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione piazzale Caio Mario: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all’altezza di via Arsenale, via Sacchi, percorso normale.

Linea N10 Gialla. Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Cernaia deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione via Massari: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea W1 Arancione. Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Cernaia deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione piazza Massaua: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea W15 Rosa. Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Cernaia deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione via Brissogne: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea W60 Argento.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da corso Regina Margherita angolo via Milano prosegue per corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Direzione piazza Manno: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese