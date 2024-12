Meteo Piemonte: nei primi giorni del nuovo anno potrebbe tornare un po’ di neve

TORINO – Ancora qualche ora ed entreremo ufficialmente nel nuovo anno. Ma, dal punta di vista meteorologico, che tempo ci aspetta nei primi giorni del 2025?

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, un’area di alta pressione sull’Europa centrale mantiene tempo stabile sul Piemonte fino a domani. La regione vive quindi un Capodanno con sole e temperature superiori alla media.

Nel pomeriggio di oggi e in serata si è registrato un cielo in gran parte sereno, con la possibilità che si formi solo qualche foschia o nube bassa sulla parte sudorientale della regione. Domani cielo sereno sulle Alpi, ancora possibile la formazione di nubi basse e foschie in pianura, specie sulla parte orientale e più diffusamente in serata.

Ma a partire dal 2 gennaio 2025 potrebbe esserci qualche cambiamento, seppur leggero. Giovedì l’avvicinamento di una saccatura dal Nord Europa, associata a un fronte freddo in avvicinamento alle Alpi, porterà deboli nevicate sui settori alpini ai confini settentrionali e occidentali.

Le temperature massime in pianura saranno in lieve calo nei prossimi due giorni. Venerdì è atteso tempo nuovamente più soleggiato, con temperature in lieve calo.

Foto di repertorio

