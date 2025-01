Agliè, esplosione in una abitazione: tre persone ferite, due sono ultraottantenni

AGLIÈ – È di tre feriti il bilancio dell’esplosione che si è verificata in un appartamento di via Meleto ad Agliè. Intorno alle 19 di ieri una bombola è scoppiata nell’abitazione.

Le persone ferite sono marito e moglie ultraottantenni e il genero della coppia. I due anziani hanno riportato ustioni alle gambe e sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino. L’altro ferito è stato portato all’ospedale Maria Vittoria. Non risultano essere in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea per la messa in sicurezza dell’abitazione, rimasta danneggiata. Presenti anche i carabinieri di Agliè per i rilievi del caso.

