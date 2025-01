65 anni fa ci lasciava Fausto Coppi, a Novi Ligure celebrazioni in suo ricordo.

NOVI LIGURE – Il 24 luglio 1949 Fausto Coppi entra nella leggenda: è il primo italiano a vincere il Tour del France, dopo aver vinto anche il Giro d’Italia.

Coppi nasce a Castellania, Alessandria, il 15 settembre 1919: giovane garzone, a quindici anni compra la sua prima bicicletta.

Il Campione contrae la Malaria durante una gara in Africa. La malattia, non diagnosticata, lo porta rapidamente alla morte il 2 gennaio 1960, a soli 40 anni.

Per il 65esimo anniversario dalla sua morte, nell’Alessandrino sono state organizzate varie iniziative.

Le celebrazioni dedicate a Fausto Coppi han preso il via la mattina a Castellania Coppi, dove alle 10:30 si é celebrata una Santa Messa di suffragio.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, il ricordo di Fausto Coppi proseguirà al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

L’evento, organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il team ciclistico Overall Tre Colli, vedrà come ospite d’onore Bruno Reverberi, icona del ciclismo e storico general manager italiano.

Reverberi presenterà il suo libro autobiografico “I miei primi 80 anni. La mia vita, il mio ciclismo”, scritto con Angelo Costa e impreziosito dalla prefazione di Davide Cassani.

La giornata si concluderà con la presentazione della nuova divisa, degli atleti e del calendario agonistico 2025 della squadra Overall Tre Colli Cycling Team, che celebra il suo 38° anno nella categoria Internazionale Under 23.

