A Verduno una bambina è nata… con la camicia

VERDUNO – Si chiama Mirabel Ramognini Piras, è arrivata alle 21.32 del 1° Gennaio, con 2 chili e 960 grammi di salute e felicità.

Mirabel è la prima nata del 2025 all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Ad accoglierla, la mamma Martina e il papà Nicolò, residenti a Narzole.

Ma la nascita della piccola non è degna di notizia solo perché la prima dell’anno.

Mirabel rappresenta un’evenienza rara e di buon auspicio: è nata “in camicia”. Ciò significa che la sua nascita è avvenuta senza la rottura delle acque.

La piccola Mirabel è nata con parto in acqua e senza la rottura del sacco amniotico: nell’antichità, questo evento era talmente raro da essere considerato positivo per il futuro del nascituro.

Si tratta di un fenomeno non prevedibile e per nulla rischioso per il neonato. L’integrità del sacco amniotico consente un passaggio meno traumatico del bambino, che entra nel mondo esterno ancora avvolto nel liquido amniotico a temperatura corporea.

Nel 2024 all’Ospedale Ferrero di Verduno, i bambini nati sono stati 800. Per quest’anno nuovo ce ne auguriamo altrettanti, se non di più, e tutti in salute!

