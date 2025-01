Cadavere nel canale a San Raffaele Cimena: si pensa a un gesto volontario

SAN RAFFAELE CIMENA – È stato identificato il cadavere dell’uomo recuperato in un canale a San Raffaele Cinema nella giornata di ieri, mercoledì 1° gennaio. Si tratta di un 71enne ospite di una struttura terapeutica nell’Astigiano ma che era stato ricoverato in ospedale a Chivasso.

Si sarebbe allontanato volontariamente da solo due giorni fa dall’ospedale. Da quanto si sa, soffriva di crisi depressive, per cui prevale l’ipotesi di un gesto volontario. Il suo corpo senza vita, dopo ore di ricerche partite sin dal primo pomeriggio, è stato ritrovato e recuperato alle griglie della diga della centrale idroelettrica a Galleani di Castagneto Po.

Alle battute di ricerca hanno partecipato i vigili del fuoco con le squadre di Torino Stura e Chivasso, con il nucleo speleo-alpino-fluviale e con l’elicottero Drago. Sul luogo presente il personale sanitario e i vigili del fuoco. Ora si indaga per ricostruire l’accaduto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

