Plastic Free onlus: in Piemonte rimossi oltre 57 tonnellate di rifiuti nel 2024

PIEMONTE – Nel 2024, i volontari di Plastic Free Onlus hanno raccolto e smaltito 57.037 chilogrammi di plastica e rifiuti in Piemonte, grazie a 90 appuntamenti organizzati tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte di mozziconi di sigaretta. L’organizzazione, attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica, ha registrato un forte impegno anche nella sensibilizzazione delle nuove generazioni, con 42 incontri nelle scuole regionali che hanno coinvolto 2.402 studenti.

Durante questi interventi, i ragazzi sono stati sensibilizzati sull’importanza di ridurre l’inquinamento, fare una corretta raccolta differenziata e adottare alternative alla plastica. “Amare il Pianeta significa agire concretamente”, è stato il messaggio veicolato ai giovani partecipanti.

Un anno di successi e collaborazioni locali

“Il 2024 è stato un anno straordinario per la nostra associazione – ha dichiarato Flavia Faccia, referente regionale di Plastic Free – grazie anche al contributo dei volontari piemontesi e alla collaborazione con le amministrazioni locali.” In Piemonte, 32 protocolli d’intesa sono stati sottoscritti con i Comuni per favorire iniziative di tutela ambientale e promuovere buone pratiche.

Tra i risultati spicca il riconoscimento di cinque città piemontesi come “Comuni Plastic Free”: Torino, Collegno, Alpignano (Torino), Gaglianico (Biella) e Cuneo (Cuneo). “Ci auguriamo – ha aggiunto Faccia – che sempre più Comuni colgano questa opportunità, candidandosi gratuitamente entro il 15 gennaio 2025.”

Un impegno che varca i confini regionali

Plastic Free ha ampliato il suo raggio d’azione, raggiungendo 34 Paesi nel mondo nel 2024. Un altro passo importante è stata la creazione del Comitato Scientifico dell’associazione, guidato dal prof. Ennio Tasciotti, scienziato di fama internazionale e direttore dello Human Longevity Program presso l’IRCCS San Raffaele di Roma.

Protezione della fauna marina

Tra gli obiettivi dell’associazione, anche la salvaguardia della tartaruga marina, simbolo di Plastic Free. Nel 2024, grazie alla collaborazione con il Centro di Recupero di Calimera (Lecce), sono state salvate 31 tartarughe adulte e 3.879 tartarughine sono state accompagnate alla nascita.

Il bilancio delle attività di Plastic Free nel 2024 dimostra come l’impegno collettivo possa fare la differenza nella lotta contro l’inquinamento e la tutela del Pianeta.

