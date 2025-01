Alessandria: tre persone intossicate dal monossido di carbonio, possibile guasto alla caldaia

ALESSANDRIA – Un guasto alla caldaia alimentata a metano sarebbe alla base dell’intossicazione da monossido di carbonio di cui sono rimaste vittima tre persone: un uomo di 65 anni e due donne, di 60 e 27 anni, tutti di origine straniera.



I fatti sono avvenuti in un appartamento in via Morbelli. I tre, che erano in quell’appartamento da appena un giorno, avevano accusato già qualche malore, tanto che in serata avevano richiesto l’intervento del personale del 118. Una volta arrivati sono stati proprio i soccorritori a rilevare la presenza del gas grazie a un dispositivo. Tutti sono stati portati in ospedale in codice verde.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’alloggio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese