Donna dà in escandescenze e minaccia i passanti con una bottiglia rotta: caos in corso Giulio a Torino

TORINO – Ancora il quartiere Aurora; ancora corso Giulio Cesare come teatro di episodi violenti. Una situazione che per molti dei residenti è ormai insostenibile.

Prima gli spari in mezzo alla strada, poi i petardi lanciati contro le auto in corsa; oggi invece ci giunge notizia di una donna che, nel pomeriggio di ieri, ha dato in escandescenze in strada, mandato in frantumi la vetrina di un locale e messo a soqquadro il dehors di un altro.

Urlando e spintonando i passanti, la donna, inoltre, minacciava le altre persone brandendo una bottiglia rotta come fosse un’arma e gridando: “Oggi ammazzo qualcuno”. Secondo quanto si apprende una persona sarebbe stata vista con il volto insanguinato, forse colpita proprio dalla donna in evidente stato di alterazione.

Sul posto sono subito intervenuti polizia e personale sanitario con una ambulanza.

“Qualcuno potrebbe dire che una persona ‘alterata’ potrebbe esserci ovunque: ma è possibile che ogni giorno in quel tratto di strada capiti qualcosa? Quando la Città provvederà a renderlo vivibile? Siamo stanchi di parole, parole, solo parole” ha dichiarato Patrizia Alessi, capogruppo di Fdi alla circoscrizione 7, che ha denunciato l’accaduto.

