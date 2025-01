La squadra nautica di salvamento di Verbania cerca un autista soccorritore

VERBANIA – La squadra nautica di salvamento di Verbania è alla ricerca un autista soccorritore. I requisiti minimi richiesti sono:

Età compresa tra i 22 anni e i 55 anni.

Idoneità fisica all’impiego accertata dal medico di famiglia con certificato emesso da non più di un mese dalla data di presentazione della domanda. La P.A. Squadra Nautica di Salvamento ODV sottoporrà il candidato idoneo a visita medica.

Assenza di carichi pendenti.

Non essere stati allontanati o sospesi per gravi motivi da altra Pubblica Assistenza.

Possesso Patente di Guida “B” da almeno 2 anni.

Attestato di volontario soccorritore 118 Allegato “A” Regione Piemonte.

Abilitazione utilizzo DAE in corso di validità.

Almeno 12 mesi di esperienza continuativa presso associazione di volontariato (ambito socio-sanitario).

Essere Autista ambulanza di trasporti sanitari urgenti (emergenza 118) da almeno 1 anno.

Attestazione dell’assenza di incidenti e/o danni provocati nell’ultimo anno.

Costituiranno titolo preferenziale:

Possesso Patente Nautica in corso di validità.

Esperienza come Autista ambulanza di trasporti sanitari urgenti (emergenza 118) maturata oltre al primo anno.

Esperienza come capo equipaggio, team leader, con capacità di gestione del soccorso.

Possesso di attestati relativi alla formazione sanitaria e di soccorso (Istruttore DAE, Istruttore IVS 118, Assistente Bagnanti, ecc.).

Possesso di attestati di formazione legati alla Legge sulla Sicurezza DL.81.

Titolo di studio: Diploma di scuola superiore.

Trovate sul sito i dettagli e le modalità per presentare la domanda.

