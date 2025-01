Muore dopo tre giorni il 65enne di Montafia travolto da un albero

MONTAFIA – L’ultimo dell’anno era andato a fare legna in località Ravizza approfittando del bel tempo, ma un imprevisto ha fatto cadere l’albero che stava tagliando e l’ha travolto.

Elio Appiano, 65enne ferroviere in pensione, ha subito gravi ferite da schiacciamento. Al limitare del bosco è giunto un elicottero da Torino che l’ha trasportato in urgenza al Cto.

Sul posto anche una squadra di Vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le sue condizioni sono parse subito gravi e in seguito al ricovero l’uomo è morto in ospedale dopo tre giorni.

Appiano lascia la moglie e due figli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese