Incidente sull’A4, tra Balocco e Greggio: scontro tra due auto e caos in direzione Milano

TORINO – Questa mattina, sabato 4, un violento scontro tra due vetture ha scosso il traffico sull’autostrada A4, tra Balocco e Greggio, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, quando le squadre di vigili del fuoco provenienti da Vercelli e Santhià sono state chiamate a intervenire per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, uno dei quali alimentato a GPL e capovolto a seguito dell’impatto.

Le operazioni di soccorso sono state condotte con grande celerità: gli uomini del 118 hanno fornito assistenza ai feriti, mentre gli agenti della Polstrada sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri automobilisti. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime, ma i passeggeri coinvolti nell’incidente hanno ricevuto le cure necessarie.

Gli inquirenti della Polstrada stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

