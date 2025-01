Poliziotto salva la vita alla figlia degli anziani vicini con un massaggio cardiaco

TORINO – Un agente della Polizia di Stato mentre si dedicava a normali faccende domestiche, ha udito un tonfo violento seguito da grida di aiuto da parte della vicina anziana. Le urla del genitore hanno spinto il poliziotto ad agire prontamente.

Accorrendo all’appartamento adiacente, l’agente ha trovato la figlia degli anziani vicini stesa a terra in stato di incoscienza. La situazione era critica: la donna non respirava e non presentava battiti cardiaci. Il poliziotto ha avviato le manovre di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco e dopo alcuni minuti, la donna ha ripreso conoscenza.

Il tempestivo intervento dell’agente ha permesso di stabilizzare la situazione fino all’arrivo del personale medico, che ha trasportato la donna in ospedale in codice rosso.

I familiari della donna hanno espresso la loro profonda gratitudine non solo nei confronti del poliziotto, ma anche della Polizia di Stato. I medici hanno confermato che la rapidità del soccorso sono state determinanti per salvare la vita della donna, evitando conseguenze potenzialmente gravi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese