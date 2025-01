Basket, la Reale Mutua Torino perde anche a Vigevano

VIGEVANO – Niente da fare per Torino, la Reale Mutua ha perso anche la partita di Vigevano per un campionato di serie A2 che diventa sempre più difficile.

Il match è equilibrato per i primi due quarti, tanto che a metà gara il punteggio è in perfetta parità. Poi però Vigevano cambia ritmo e allunga prendendo 6 punti nel terzo e chiudendo con un 82-74 piuttosto netto. Per Torino in doppia cifra Ajayi (23 punti), Taylor (16) e Schina (10).

