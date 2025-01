Colpo notturno ai ristoranti di Chieri e Pino Torinese: ladri in fuga arrestati dopo un inseguimento

CHIERI – Con un mattone hanno sfondato le vetrate di due ristoranti, per poi trafugare il fondo cassa e darsi alla fuga a bordo di un’auto: protagonisti della notte di furti e inseguimenti sono due giovani trentenni, provenienti da Leiní, ora finiti in manette.

L’azione dei malviventi è stata interrotta dall’intervento tempestivo dei carabinieri di Chieri, che sono riusciti a intercettarli e a fermarli dopo un inseguimento nella zona residenziale di via Roaschia, poco fuori dal centro abitato.

I furti nei ristoranti

I furti sono avvenuti intorno alle 3 del mattino di oggi, a distanza di circa un chilometro l’uno dall’altro, lungo la strada provinciale 10, che collega i comuni di Chieri e Pino Torinese. Il primo colpo è stato messo a segno al ristorante “Del Pino” in via Rovereto a Pino Torinese, dove i ladri, dopo aver mandato in frantumi una vetrata d’ingresso, si sono impossessati del fondo cassa. Non contenti, i malviventi hanno proseguito la loro azione pochi minuti dopo, utilizzando la stessa tecnica al ristorante “Don Camillo” in via Taricco, a Chieri. Anche in questo caso hanno sfondato la porta d’ingresso e prelevato il denaro custodito nella cassa.

Tentato furto al distributore di benzina

Nel corso della stessa notte, i ladri hanno tentato di colpire anche un distributore di benzina Agip, situato lungo corso Torino a Chieri. La loro incursione ha provocato ingenti danni alla struttura, con una vetrata distrutta, ma non è stato registrato alcun furto: i malviventi, infatti, non sono riusciti a penetrare all’interno.

L’intervento dei carabinieri

L’allarme è scattato immediatamente e ha permesso alle pattuglie dei carabinieri di Chieri di intervenire con prontezza. Dopo un inseguimento che si è concluso in una zona residenziale fuori dal centro abitato, i militari hanno bloccato e arrestato i due ladri. Ora i giovani, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, dovranno rispondere di furto aggravato e danneggiamento.

