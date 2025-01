Macugnana, perde il controllo dell’auto e si schianta in galleria

MACUGNANA – Nella serata di ieri, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in una galleria a Macugnaga.

Il sinistro si è verificato nella galleria della Statale 549, all’altezza dell’abitato di Pestarena. Qui, per cause ancora in fase di accertamento, una giovane donna ha sbandato e si è schiantata contro la parete del tunnel.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e i soccorsi del 118. La ragazza è stata estratta dalla vettura e trasportata presso l’ospedale di Domodossola. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

