Caselle, ha un malore mentre è in aeroporto: salvato da due poliziotti

CASELLE – Era in procinto di partire per le vacanze natalizie l’uomo colpito da un malore.

I fatti sono accaduti nell’aeroporto di Torino Caselle. A segnalare quanto stava accadendo è stata una passeggera al gate 10. Subito sono intervenuti due agenti della polizia di Stato in servizio allo scalo che hanno trovato l’uomo in stato di semi incoscienza e che respirava a fatica.

La moglie ha informato gli genti che il marito soffriva di epilessia, quindi il corpo dell’uomo è stato messo in posizione di sicurezza per evitare l’inghiottimento della lingua. In seguito, riporta Ansa, la respirazione è ripresa correttamente. Quindi hanno parlato all’uomo per tenerlo vigile e cosciente in attesa dell’arrivo dei medici.

L’uomo è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso e dimesso la sera stessa. Tanti i ringraziamenti da parte della famiglia nei confronti dei poliziotti intervenuti.

