Cumiana: scoppia un incendio in casa, intervenute sei squadre di vigili del fuoco

CUMIANA – Per fortuna non si sono registrati feriti, ma sono in fase di accertamento le cause del brutto incendio che nella serata di ieri, 5 gennaio, è scoppiato in una casa al villaggio del Sole, in frazione Colletta.

Le fiamme hanno distrutto buona parte della villetta. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo, mentre chi indaga sull’accaduto non esclude alcuna pista.

Già il 31 dicembre un incendio di vaste dimensioni è stato appiccato nei boschi di Cumiana. Per tutto il giorno oltre 50 volontari Aib di Cumiana, Piossasco, Val Susa, Val Sangone e Pinerolese sono stati impegnati a spegnere le fiamme, coadiuvati dall’elicottero che si alimenta dal laghetto antincendo di strada Picchi Ravera. Il sindaco di Cumiana, Roberto Costelli, aveva confermato la presenza di 4 o 5 inneschi di cui 3 hanno dato origine ai tre fronti delle fiamme.

