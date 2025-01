La scomparsa di Matthias da Torino, le tracce si fermano a Porta Nuova

TORINO – Si fermano alla stazione di Porta Nuova le tracce di Matthias, il ragazzo di 22 anni scomparso a Torino da sabato sera. L’ultimo aggancio del suo telefono risale alle 6 di mattina in via Roma, da quel momento il telefono è spento. I cani delle unità cinofile, in azione da ieri, arrivano a riconoscere le tracce fino alla fermata della metropolitana di Porta Nuova, poi si fermano.

Matthias potrebbe aver preso un treno anche se le persone a lui più vicine escludono questa ipotesi. I carabinieri stanno comunque verificando le immagini di tutte le telecamere di sorveglianza della zona. Difficile anche seguira una traccia di eventuali pagamenti elettronici perchè il ragazzo aveva con sè parecchio contante e potrebbe aver utilizzato quello anche per comprare un eventuale biglietto del treno.

Appuntamento per i volontari

Domani mattina, martedì, alle 11, la fidanzata ha organizzato un ritrovo in piazza Castello per tutti coloro che vorranno dare una mano nelle ricerche.

Matthias è alto 1,80 m, capelli castani, occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio scuro, un cappello di lana bianco, degli anfibi con lacci, pantaloni neri da montagna e una sciarpa a quadri bianchi e grigi.

Il giovane è di corporatura media e parla con evidente accento veneto. Chiunque l’abbia visto può contattare il numero +39 3496291374

