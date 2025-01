Un uomo scivola in Val Sermenza e rimane gravemente ferito, lo salva la figlia di 12 anni

VERCELLI – È accaduto tutto nel pomeriggio di sabato 4 gennaio. Una ragazzina di 12 e il padre stavano cercando di raggiungere il rifugio Alpe Massero, in Val Sermenza, in provincia di Vercelli; poi l’incidente: l’uomo scivola per un centinaio di metri dal versante della montagna.

Il primo istinto della dodicenne milanese è quello di aiutare il padre, così prova a raggiungerlo ma nel farlo si ferisce rompendosi una mano. Il tentativo fallisce e il cellulare non prende alcun segnale, per questo rimane solo un’altra possibilità: quella di tornare a valle per chiedere a iuto.

La giovane nonostante le ferite è riuscita a raggiungere il primo paese, Carcoforo, e qui ha saputo fornire, come riporta Rai News, le coordinate del luogo dell’incidente ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che con un sanitario in squadra e il Soccorso Alpino della guardia di finanza hanno raggiunto l’infortunato. L’uomo versava in condizioni molto gravi e in avanzato stato di ipotermia.

Intervenuto, dopo la richiesta di supporto, l’elicottero dei colleghi valdostani poiché quello da Torino non poteva alzarsi in volo. Un intervento reso complicato anche dal fatto che fosse buio e che la zona non fosse mai stata battuta dall’elisoccorso.

L’uomo è stato recuperato con il verricello e ricoverato all’ospedale Parini di Aosta: ha riportato ferite alla testa, una gamba e un braccio rotto e una sospetta frattura al bacino. La figlia di 12 anni è stata portata in un altro ospedale per la cura delle escoriazioni e della frattura della mano.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese