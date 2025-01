Anno nuovo stesse truffe sugli abbonamenti Gtt a prezzi vantaggiosi: fate attenzione

TORINO – L’anno nuovo è iniziato da appena una settimana e già circolano i primi tentativi di truffa a danno dei cittadini. Ormai, infatti, stanno diventando una consuetudine – ahinoi – le truffe sui social che promettono, tramite post e stories, sconti vantaggiosi sui trasporti pubblici, tramite la vendita di Card e abbonamenti per conto di Gtt.

Continuano a comparire offerte improbabili in particolare relative a un fantomatico “abb⁠ona⁠men⁠to ⁠⁠annuale al trasporto pubblico gratuito per i residenti a Torino”, presentati con immagini di mezzi GTT.

Una delle ultime volte, si erano spinti al punto da accompagnare la proposta truffaldina a una fotografia, realizzata probabilmente con l’intelligenza artificiale, in cui il sindaco di Torino Stefano Lo Russo presentava a mo’ di testimonial la card inesistente.

Come si legge sul sito dell’azienda di trasporti torinese

Si tratta di annunci falsi, realizzati da malintenzionati per truffare gli utenti.

GTT non è in alcun modo coinvolta in queste offerte e invita i propri utenti a diffidare da esse.

Il consiglio è di non fidarsi e di non cliccare su link o scaricare file che vengono proposti in questi annunci.

Le offerte reali GTT sono sempre pubblicate sui canali ufficiali dell’azienda, come il sito web e i social network e le vendite dei titoli di viaggio e di sosta digitali avvengono esclusivamente tramite l’e-commerce e le app ufficiali.

GTT ha già segnalato i post alle autorità competenti.

Non cadere nelle trappole dei truffatori! Se ti capita di vedere un’offerta sospetta, non esitare a segnalarla a GTT.

Insieme possiamo contribuire a fermare le truffe.