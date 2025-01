Muore carbonizzato nella sua auto a Portocomaro

PORTOCOMARO – Un uomo è morto in seguito ad un incidente con la sua auto avvenuto sulla statale che collega Portacomaro Stazione a Portacomaro Paese.

L’uonmo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo in un fossato, dove la vettura ha preso fuoco. L’autista è così morto nell’incendio della sua auto. L’incidente non ha coinvolto altre auto.

