Pininfarina e Aptera hanno creato un’auto elettrica alimentata a energia solare

GRUGLIASCO – Una nuova era per la mobilità sostenibile è alle porte grazie al lancio di un veicolo innovativo che ridefinisce gli standard di efficienza energetica. La nuova auto solare, sviluppata dalla startup americana Aptera con il supporto tecnico di Pininfarina, promette di cambiare il modo in cui pensiamo alla guida quotidiana.

Il veicolo non richiede ricariche per gran parte dell’utilizzo giornaliero, grazie a 700 watt di celle solari integrate che consentono di percorrere fino a 40 miglia al giorno esclusivamente con energia solare. Per i viaggi più lunghi, l’auto può contare su un’autonomia di 400 miglia con una singola carica. Questa combinazione di tecnologia solare e batterie avanzate rappresenta un passo significativo verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

Un design all’avanguardia nato a Grugliasco

Il design aerodinamico del veicolo è stato sviluppato nella prestigiosa galleria del vento di Pininfarina a Grugliasco. Qui, l’azienda torinese ha messo a disposizione la sua esperienza per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche del modello, raggiungendo uno dei coefficienti di resistenza più bassi tra i veicoli passeggeri di produzione. Questo risultato non solo migliora l’efficienza energetica, ma stabilisce anche un nuovo standard per l’intera industria automobilistica.

“Aptera ha davvero spinto in alto i confini di ciò che è possibile nel design e nell’efficienza dei veicoli”, ha dichiarato Giuseppe Bonollo, Senior Vice President della Business Unit Mobility di Pininfarina. “Abbiamo sempre considerato l’aerodinamica un componente essenziale del design in Pininfarina. Siamo quindi entusiasti di aver supportato la validazione aerodinamica del veicolo Aptera con risultati davvero unici”.

Collaborazione e visione condivisa

La collaborazione tra Aptera e Pininfarina non si è limitata alla progettazione del veicolo, ma si è estesa a una visione condivisa per un futuro più sostenibile. Alessandro Aquili, Responsabile della Galleria del Vento di Pininfarina, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla validazione del design aerodinamico di Aptera. L’impegno di Aptera per l’innovazione rispecchia il nostro, e siamo entusiasti di supportare la loro visione per un futuro in cui ogni viaggio sarà alimentato dal sole. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra collaborazione man mano che il veicolo di Aptera avanza verso la produzione”.

Un futuro alimentato dal sole

Con il suo design rivoluzionario e l’innovativa integrazione di celle solari, l’auto di Aptera rappresenta una svolta nell’industria automobilistica. Non solo promette un’esperienza di guida più sostenibile, ma dimostra come la tecnologia e il design possano convergere per creare soluzioni all’avanguardia. La collaborazione con Pininfarina conferma ancora una volta il ruolo cruciale dell’Italia nel panorama dell’innovazione automobilistica globale.

Aptera è ora pronta per portare questa visione sul mercato, con l’obiettivo di ridefinire la mobilità e rendere ogni viaggio un’esperienza alimentata dal sole. La strada verso un futuro più verde è appena iniziata.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese