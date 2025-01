Ecco chi sono gli 8 atleti piemontesi che partecipano alle Universiadi Invernali 2025

TORINO – Tutto è pronto per l’edizione 2025 delle Universiadi Invernali che si svolgeranno sul nostro territorio dal 13 al 25 gennaio. Sei le località che faranno da cornice alla manifestazione, con Torino capitale designata (la cerimonia di aperturà si svolgerà lunedì all’Inalpi Arena) e le varie Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere e Torre Pellice a fungere da spettacolari teatri di gara delle tredici discipline in competizione.

Saranno ben 89 gli atleti italiani al via, di cui 30 impegnati negli sport del ghiaccio, con la sola eccezione dell’hockey che non avrà una selezione azzurra a lottare per le medaglie.

Gli atelti piemontesi

Sono nel complesso 8 gli atleti piemontesi convocati, a partire da Raffaele Francesco Zich unico partecipante regionale nel pattinaggio di figura. Nello short track speranze di medaglie affidate a Lucrezia Casagrande e Alessandro Picchiarelli, mentre più nutrita sarà la nostra rappresentanza nel curling con Andrea Gilli, Stefano Gilli, Lucrezia Grande, Rachele Scalesse e Francesco Vigliani.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese