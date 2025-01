Incendio nella notte a Torino: paura in corso Belgio dopo un rogo al secondo piano

TORINO – Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025, Torino è stata scossa da un incendio che ha interessato una palazzina in corso Belgio 51. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell’edificio, dove alcuni elettrodomestici sono andati a fuoco per cause ancora da determinare. L’incendio ha rapidamente invaso l’appartamento, provocando un’intensa produzione di fumi tossici.

Grazie all’efficace intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute, evitando che il rogo si propagasse ad altri piani della struttura. Tuttavia, per garantire la sicurezza degli inquilini e facilitare le operazioni di soccorso, è stata disposta l’evacuazione dell’intera palazzina.

Gli inquilini dell’appartamento colpito dal fuoco sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: sebbene abbiano inalato fumi durante l’incidente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

