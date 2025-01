Malore in campo in Inghilterra per Betancur, l’ex Juve esce con l’ossigeno

LONDRA – Paura per Rodrigo Betancur questa sera durante la semifinale di Coppa di Lega in Inghilterra tra Tottenham e Liverpool. Il centrocampista ex Juventus, ora in forza agli Spurs, ha perso i sensi ad inizio partita.

Al 6′ del primo tempo Betancur è andato a saltare su calcio d’angolo, ha sfiorato la palla e poi è rimasto senza sensi per terra. L’arbitro ha fermato il gioco ed il calciatore è stato subito soccorso per poi uscire in barella con la maschera dell’ossigeno.

Uscendo ha però fatto segno col pollice, indicando di star bene. Nelle prossime ore si attendono i primi rriscontri medici. La partita è rimasta ferma a lungo, tanto che l’arbitro ha concesso 11 minuti di recupero nel primo tempo.

