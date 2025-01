Protesta e preoccupazione al Liceo Artistico e Coreutico Casorati di Novara: studenti disertano le lezioni per motivi di sicurezza

NOVARA – Oggi, una significativa parte degli studenti del Liceo Artistico e Coreutico Casorati ha scelto di non partecipare alle lezioni, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’igiene all’interno dell’istituto. La decisione è stata presa dopo che, nella giornata precedente, sono state rinvenute diverse “zecche di piccione” sui banchi di almeno tre aule e in alcuni corridoi.

Il plesso di via Silvio Pellico è attualmente interessato da un cantiere per la bonifica e lo smaltimento di amianto, un intervento già di per sé delicato e preoccupante per la salute degli studenti. Il ritrovamento degli insetti ha ulteriormente esasperato la situazione, portando molti ragazzi a decidere di rimanere a casa per motivi precauzionali.

In risposta a questa emergenza, alcuni rappresentanti d’istituto hanno suggerito agli studenti di non recarsi a scuola almeno per la giornata di oggi, in attesa di chiarimenti e disposizioni riguardo alla sanificazione degli spazi colpiti.

