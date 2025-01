Fiat Grande Panda, a breve in concessionaria, ecco il prezzo

TORINO – Era stata presentata a Torino nel Luglio 2024, poi la produzione è stata ritardata a causa di problemi nei sistemi di sicurezza.

Ora, a distanza di sette mesi, la Fiat Grande Panda sta per arrivare in concessionaria: è attesa a Febbraio.

Sebbene non sia ancora stato svelato il prezzo ufficiale per l’Italia, sul sito francese di Fiat sono trapelate alcune informazioni.

La Grande Panda elettrica dovrebbe partire, anche in Italia, da 24.900 euro. Si tratta di una delle elettriche più economiche del mercato.

La versione Ibrida, invece, parte da 20.000 euro.

Plausibile pensare che non ci saranno forti variazioni tra il prezzo proposto in Francia e il prezzo finale in Italia.

Prezzi diversi da quelli di una volta, ma sotto la media di mercato.

Inoltre, la differenza di prezzo tra versione termica e versione elettrica è tra le più basse in circolazione.

