La Fiat Panda ha aumentato il prezzo del 97,4%

TORINO – La Fiat Panda è l’auto preferita dagli Italiani. Simbolo della motorizzazione di un paese intero, è in arrivo la nuova generazione.

Ancora non si hanno molte informazioni sul nuovo modello, soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Ma, a proposito di prezzi, quanto costava la Panda? e quanto costa ora?

La seconda generazione della Panda, prodotta a Tychy, in Polonia, ha fatto il suo debutto nel 2004.

La versione base di gamma montava un motore fire 1.1 da 54 cavalli e aveva un prezzo di partenza di €8,061 euro.

La terza generazione della Panda debutta invece nel 2011. Lo stabilimento di produzione è Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Al suo debutto, la Panda 3 montava un motore Fire 1.2 da 69 cavalli e costava, in allestimento base, €10,100.

La terza generazione della Panda è in commercio ancora oggi: monta un motore 1.0 da 7o cavalli. Seppur si tratti dello stesso modello, monta dei sistemi di sicurezza aggiuntivi per essere conforme alle normative vigenti. Il prezzo? €15,920.

In vent’anni, seppur non siano arrivate particolari innovazioni tecnologiche, la Panda ha aumentato il suo prezzo di partenza del 97,4%

Un prezzo che non ha nulla a che vedere con l’indice dell’inflazione. Seguendo l’andamento dei prezzi, dal 2004 ad oggi la Fiat Panda sarebbe dovuta costare €11,719.

Se nel 2004 bastavano in media 5 stipendi per comprare una Panda, adesso ce ne vogliono in media 9.

Crescono i prezzi, le case automobilistiche aumentano ulteriormente speculando sui margini di profitto. L’unica cosa a non crescere, sono i nostri stipendi.

Secondo le prime indiscrezioni, la Fiat Grande Panda, in arrivo a Febbraio, potrebbe vedere un ulteriore incremento dei prezzi.

Fonte dei prezzi: carindustryanalysis

