Ruba per settimane negli spogliatoi di una palestra di Acqui, carabinieri sotto copertura lo arrestano

ACQUI TERME – Un uomo è stato arrestato ad Acqui Terme perchè cercava di rubare all’interno degli spogliatoi di una palestra. L’uomo frequentava il luogo da diversi mesi e i proprietari avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti. In tutto il bottino dei diversi colpi ammonta a 2 mila euro di denaro contante. Il ladro è stato arrestato grazie a una breve operazione sotto copertura: per alcuni giorni degli agenti si sono allenati in palestra fingendo di allenarsi, osservando i comportamenti dei frequentatori. Uno in particolare, un uomo di 65 anni, ha attirato l’attenzione per l’atteggiamento cauto e la tendenza a rientrare negli spogliatoi nell’ora di punta, quando tutti erano in sala. É stato colto in flagrante e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

