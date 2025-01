Ruba il cellulare di una anziana ricoverata: fermato tra le corsie dell’ospedale Maria Vittoria di Torino

TORINO – Senza scrupolo alcuno, un uomo di 60 anni si aggirava tra le corsie dell’ospedale Maria Vittoria di Torino mettendo a segno furti ai danni dei pazienti ricoverati.

Per questo il 60enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per il possesso di un paio di forbici dalla polizia di Stato.

I fatti

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato in servizio all’ospedale Maria Vittoria sono stati allertati dai sanitari della presenza di una persona che si stava aggirando tra i reparti della struttura ospedaliera.

Ricevuta la descrizione, un agente si è messo alla ricerca dell’uomo, rintracciato nel reparto di ginecologia. Alla richiesta del poliziotto che gli chiedeva le ragioni della sua presenza lì fuori dall’orario di visite, l’uomo ha risposto di essersi perso mentre era alla ricerca del reparto Ortopedia per un’informazione.

L’agente, però, ha intuito che qualcosa non andava e di certo non convinceva la versione dell’uomo. Infatti si è scoperto che la persona fermata aveva appena rubato un cellulare dal reparto Ortopedia, sottraendolo dal comodino di un’anziana signora e allontanandosi frettolosamente dalla stanza. Un’infermiera insospettita dalla presenza dell’uomo in camera aveva dato l’allarme, fatto che permetteva all’agente di fermare il presunto autore del furto.

Il telefono rubato è stato poi riconsegnato alla proprietaria. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese